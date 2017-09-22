Актер Николай Караченцов переведен из реанимации

В пятницу, 22 сентября, появилась информация об актере Николае Караченцове.

В справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского заявили, что артиста перевели в обычную палату из реанимации. Как уточняет ТАСС, ссылаясь на источник, Караченцов находится сейчас в отделении нейрохирургии, его состояние оценивается как средней тяжести.

Напомним, что актер перестал выступать после того, как в 2005 году он, находясь за рулем своего автомобиля, попал в аварию на Мичуринском проспекте в Москве.