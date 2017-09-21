Какая цензура самая страшная?

"Нет страшнее цензуры, чем цензура рублём, которая происходит сейчас. Если тебе не дают деньги на картину, ты ничего не снимешь и не для кого будет писать, - считает режиссёр и сценарист Виктор Мережко.



- Советская же цензура была идеологическая. Тебе говорили, что герой не должен опускаться ниже установленной моральной планки. Нельзя было показывать откровенные постельные сцены. Фильм «Вас ожидает гражданка Никанорова» запустили лишь через 10 лет после того, как я написал сценарий. Потому что считали, что героиня женщина распутная. Я тогда только начинал, а когда стал известен, то сказали: «Сценарий хороший, давайте снимать. Только сделайте другой финал, чтобы у зрителей была надежда, что герои снова будут вместе".



Да, у меня не было ни одного отвергнутого сценария! Когда на «Ленфильме» меня просили написать производственный сценарий, то я говорил, что не умею этого делать, что мой конёк – душа человека. Но это не значит, что я подстраивался. Просто писал интересную историю взаимоотношений между людьми.



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