Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" будет претендовать на премию "Оскар". Такое решение принял Российский оскаровский комитет, специальное заседание которого состоялось в Доме кино Союза кинематографистов.

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, где картина была удостоена награды Приза жюри.

Андрея Звягинцева кинодеятели знают в мире по его прежним фильмам. Фильм "Левиафан" получил приз в Каннах, "Золотой глобус", был номинирован на "Оскар". По словам продюсера, у фильма имеется американский дистрибьютор, и именно он борется за награду, вкладывается в рекламу, устраивает показы и пресс-конференции.

Сюжет "Нелюбви" строится вокруг истории пары, находящейся в процессе расторжения отношений. После очередной ссоры супругов бесследно исчезает их 12-летний сын.