Праправнучка Матильды Кшесинской стала секс-символом современного балета

Мало кто знает, что талант Матильды Кшесинской передался ее праправнучке. 19-летняя Элеонора Севенард стала секс-символом современного балета. Так же, как и ее знаменитая родственница, Элеонора выступала на подмостках Мариинки.

Праправнучка Матильды Кшесинской окончила Академию русского балета имени Вагановой, где на нее обратил внимание Николай Цискаридзе, еще не зная о ее родстве с фавориткой Николая II. За годы учебы Севенард выступала на подмостках Мариинки, как и ее прославленная прапрабабушка. Два сезона подряд она танцевала одну из главных партий в балете «Щелкунчик». Но после учебы променяла Северную столицу на Москву ради работы в Большом театре, в труппу которого ее приняли в этом году, сообщает Super. В ноябре юная балерина будет танцевать на балу дебютанток Tatler.



