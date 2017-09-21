Несколько сотен жителей Санкт-Петербурга посмотрели фильм Алексея Учителя "Матильда".

Закрытый показ состоялся в Северной столице в рамках международного форума "Кино Экспо" накануне вечером. Мероприятие было завершено без каких-либо происшествий и инцидентов, передает ТАСС.

Интересно, что никто из опрошенных зрителей не усмотрел в картине оснований для возникшего в обществе скандала. Продюсер и владелец сети кинотеатров Олег Тетерин заявил, что ему фильм понравился и злые слова в адрес режиссера Алексея Учителя абсолютно не оправданы.

Кинолюбители были удивлены и даже шокированы тем, насколько раздута шумиха вокруг картины. Зрители уверяют, что фильм рассказывает о любви, а в сюжете нет никаких двойных смыслов и оскорблений чувств верующих.