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Жители Петербурга посмотрели "Матильду" и были шокированы

21 сентября 2017, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Петербурга посмотрели "Матильду" и были шокированы
фото: pixabay.com

Несколько сотен жителей Санкт-Петербурга посмотрели фильм Алексея Учителя "Матильда".

Закрытый показ состоялся в Северной столице в рамках международного форума "Кино Экспо" накануне вечером. Мероприятие было завершено без каких-либо происшествий и инцидентов, передает ТАСС.

Интересно, что никто из опрошенных зрителей не усмотрел в картине оснований для возникшего в обществе скандала. Продюсер и владелец сети кинотеатров Олег Тетерин заявил, что ему фильм понравился и злые слова в адрес режиссера Алексея Учителя абсолютно не оправданы.

Кинолюбители были удивлены и даже шокированы тем, насколько раздута шумиха вокруг картины. Зрители уверяют, что фильм рассказывает о любви, а в сюжете нет никаких двойных смыслов и оскорблений чувств верующих.

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