Уже летом будущего года в Москве может появиться памятник безвременно ушедшему актеру и режиссеру Сергею Бодрову-младшему.

Данную информацию предоставил накануне координатор проекта Роман Сергеев, который уже продемонстрировал макет монумента. Согласно информации ТАСС, памятник будет изображать фигуру Данилы Багрова – персонажа Бодрова из картин "Брат" и "Брат-2". Перед скульптурой создадут надпись "Я думаю, что сила в правде" объемными буквами.

Предполагалось, что монумент будет установлен в столице уже в 2017 году, однако ряд трудностей помешал реализации данного проекта, стоимость которого достигает 2,5 млн рублей.