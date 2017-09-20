Посетитель унесёт картину из волгоградского музея

Один из посетителей Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова уйдет домой с подлинным произведением искусства начала XX века.

Картину можно будет получить легально.

В последний день работы камерной выставки «Реалисты», представившей редкие произведения оригинальной графики великих русских художников, состоится уникальный розыгрыш акварельной работы начала XX века. В розыгрыше будут участвовать входные билеты в музей, приобретенные и помещенные посетителями в специальный куб в пространстве экспозиции с 9 сентября по 1 октября 2017 года. Подарок счастливчику обеспечил частный коллекционер, поэтому картина сможет совершенно спокойно покинуть музейное помещение.

В экспозицию выставки «Реалисты» вошли произведения русских художников Ф.Васильева, И.Крамского, Ф.Журавлева, В.Маковского, Н.Ефимова, К.Трутовского, А.Беггрова, С.Пиотровича. Впервые волгоградский зритель имеет возможность увидеть произведения петербургского живописца и графика Николая Ефимова. Именно его работы предоставлены для участия в совместном проекте «РЕАЛИСТЫ» волгоградским коллекционером.