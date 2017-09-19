Хворостовский отменяет концерты

Дмитрий Хворостовский отменил концерт в Москве, запланированный на 26 сентября в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Пресс-служба ссылается на болезнь артиста.

О переносе выступления или возврате билетов пока ничего не известно, а ведь цены на концерт прославленного баритона были заоблачными – от шести до 25 тысяч рублей. 22 сентября оперный певец должен был выступить в Румынии. Вероятно, его выступление в Бухаресте тоже не состоится, отмечают "Дни.ру".

Поклонники бьют тревогу: носит ли болезнь сезонный характер или ухудшение здоровья связано с онкологией. На официальном сайте Хворостовского пропало расписание выступлений, а на официальной страничке супруги Дмитрия Флоранс пару дней назад появилась очень красивое изображение двух алых роз, а ведь известно, что четное количество цветов символизирует траур. И почему-то Флоранс запретила комментировать публикацию, подписанную «Только потому, что... потому что это воскресенье. Для вас...и Дмитрия».

Напомним, в 2015 году у Дмитрия Хворостовского была диагностирована опухоль мозга. Оперный певец прошел несколько курсов химиотерапии, но говорить о полном излечении преждевременно.



