Названы дата и время похорон Зураба Соткилавы

Сегодня стали известны время и дата похорон знаменитого оперного певца Зураба Соткилавы, который скончался накануне.

Траурная церемония пройдет в столице Грузии Тбилиси в воскресенье, 23 сентября. Тело артиста будет доставлено в город завтра вечером после того, как завершится церемония прощания с Соткилавой в Большом театре.

Как отмечает Общественное ТВ Грузии, в Тбилиси состоится гражданская панихида в доме певца, а затем все желающие смогут попрощаться с Зурабом Соткилавой в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Палиашвили.