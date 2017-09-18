Сообщения о распаде Rammstein прокомментировал продюсер группы

Продюсер Rammstein дал комментарий по поводу появившихся сегодня в прессе слухов о грядущем распаде группы.

До Эмануэля Фиалика удалось дозвониться сотрудникам телеканала РЕН ТВ. В разговоре с журналистами Фиалик рассказал, что в течение 20 лет, на протяжении которых он сотрудничает с музыкальным коллективом, сообщения о расформировании Rammstein публиковались неоднократно. Всякий раз данная информация подтверждения не получала.

О том, что Rammstein в скором времени прекратит свое существование, ранее сообщила немецкая пресса. СМИ утверждают, что группа распадется после выхода нового альбома, который выйдет в конце текущего года.