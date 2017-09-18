Восстановление средневекового замка началось в Калининградской области

По заказу Северо-Западной Дирекции Министерства культуры РФ в поселке Ушаково Калининградской области началась реставрация объекта культурного наследия - замка Бранденбург, который находился под угрозой исчезновения.



Как сообщает пресс-служба правительства области, в региональной службе госохраны объектов культурного наследия подтвердили, что подрядчикам выдано разрешение на проведение работ.



Замок Бранденбург был построен в 1266 году на высоком берегу Калининградского залива на правом берегу устья реки Прохладная. Это сооружение считалось одним из важнейших комтурских замков Тевтонского ордена. В 1776 году Замок начали разбирать на строительный материал. До наших дней сохранились лишь руины площадью 3380 м2.



В 2012-2013 годах были выполнены научные исследования объекта культурного наследия. Общее состояние руин памятника оборонного зодчества XIII века оценивается как аварийное. Специалистам предстоит реставрировать кирпичную кладку стен. Работы необходимо завершить до конца 2017 года.





по сообщению портала "НИА-Калининград"