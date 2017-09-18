СМИ узнали о скором распаде группы Rammstein

Группа Rammstein в скором времени прекратит свое существование. Об этом узнали СМИ.

Издание Bild опубликовало материал, в котором утверждается, что анонсированный ранее немецким рок-коллективом новый альбом станет последним. По данным журналистов, он должен выйти в конце текущего года. Сами музыканты эту информацию пока никак не прокомментировали.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что солист группы Тилль Линдеманн посетил музыкальный фестиваль «Жара» в Баку. Среди звезд российского шоу-бизнеса нашлось немало желающих сфотографироваться с музыкантом. Интернет-пользователи, прокомментировавшие эти снимки, предположили, что Линдеманн чувствовал себя некомфортно в окружении отечественных знаменитостей.