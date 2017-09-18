Актер Николай Караченцов экстренно госпитализирован

В понедельник, 18 сентября, знаменитый российский актер Николай Караченцов попал в больницу.

Информацию об экстренной госпитализации легендарного артиста сегодня предоставили в НИИ им. Склифосовского. В больнице уточнили, что Караченцова положили в первую нейрохирургию, передает РИА "Новости".

Напомним, что в феврале текущего года актер попал в институт Склифосовского после аварии с двумя автомобилями в Подмосковье. До этого, в феврале 2005 года, машина, которой управлял Николай Караченцов, врезалась в столб на Мичуринском проспекте в Москве.