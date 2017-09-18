Театр «Мастерская» находится в поиске своего видения творчества Булгакова

Санкт-Петербургский театр «Мастерская» был открыт в 2010 году. Основу актёрской труппы театра составил выпуск актёрско-режиссёрского курса СПбГАТИ под руководством профессора Г.М. Козлова.

Работы учебной мастерской Театральной академии переросли масштаб популярных студенческих спектаклей и были перенесены в новое помещение театра на набережной Невы на Народной улице. Так родилась «Мастерская», уже сложившаяся труппа с разнообразным и содержательным репертуаром и большими планами на будущее.

«Мастерская» живет и работает по принципам русского психологического театра, максимальное внимание уделяя человеку, его делам и чаяниям, неизменно веря в человека и человечность.

21 и 22 сетября премьера состоится на сцене театра «Мастерская». В его репертуаре появляется новая постановка по ещё одному роману, который так любим многими, «Мастер и Маргарита».

Показ поделён на два вечера. Студенты четвёртого курса РГИСИ выйдут впервые на сцену, чтобы доставить эстетическое наслаждение каждому присутствующему в зале.

Психологический театр игры - это метод психотерапии, основанный на воспроизведении разнообразных сцен и значимых ситуаций из жизни человека в процессе совместного творчества. Основой метода является театрализованная форма проработки ситуации с использованием методов творческого самовыражения. Основную роль метода заслуживает возможность увидеть себя, ситуацию и ее участников со стороны, заметить свои основные ошибки и шаблоны поведения в прошлом, наметить направления и различные способы исправления своего отношения к любым взаимоотношениям в будущем. Психологический театр – это форма исцеляющего творчества, проявляющая внутренний мир человека, стереотипы его поведения, его жизненный сценарий, дающая возможность сделать важные шаги на пути к изменениям: оздоровлению отношений, налаживанию коммуникации и взаимопонимания, раскрытию внутреннего потенциала, гармонизации различных аспектов проявления человека.

Зрители точно не пожалеют, что им надо будет два вечера подряд провести в театре. Скорее, они даже захотят прийти туда и в третий раз, только чтобы эта история никогда не заканчивалась: Анна опять покупала подсолнечное масло, а Маргарита выходила из дома с жёлтыми цветами.

(По материалам сайтов oxid.ru ranibu.ru bugbilet.ru)