Актеры театра Николая Коляды не поедут на декабрьские гастроли в Нью-Йорк. По словам Коляды, на днях ему позвонил продюсер Лев Трахтенберг и сообщил об отмене гастролей. Паспорта на тридцать актеров были готовы еще в августе.

Но из-за проблем в консульстве ситуация с выдачей виз остановилась. Система не принимает документы для назначения интервью на получение рабочих, артистических виз. "Лев уже потратился на рекламу, весь Нью-Йорк заклеен нашей рекламой, заплатил за аренду театра, внёс предоплату, которую не вернуть. Деньги за билеты придётся возвращать", - рассказал Николай Коляда.

Театр намеревался сыграть в Нью-Йорке спектакли "12 стульев", "Баба Шанель", а также "Скрипка, бубен и утюг". Уральский театр должен был выступать на площадке Master Theater.

Организатор Лев Трахтенберг подчеркнул, что зрители хотели бы увидеть постановки "Коляда-театра". Однако к отмене ведет "взаимная вендетта" с участием РФ и США.