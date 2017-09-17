"Музыка помоек": рэперов Оксимирона и Гнойного Милонов предложил расстрелять

В Петербурге в субботу состоялся интерактивный эфир передачи "Депутатская прикосновенность" с Виталием Милоновым. Он выразил недовольство в отношении двух главных петербургских рэперов.

Милонов объяснил свое недовольство тем, что рэперы достигли такой популярности, создавая "музыку помоек". "Разбудите уже в себе петербургский снобизм. Oxxxymiron и Гнойного стоило бы расстрелять", — сказал Милонов.

Позже депутат попросил воспринимать последнюю фразу как "гротеск".

Рэп-баттл между Оксимироном (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Фёдоров) и Гнойным (Вячеслав Машнов) состоялся 6 августа и стал одним из главных событий года на российской рэп-сцене.

Ранее Виталий Милонов предложил ввести штраф за фейковые новости. Законопроект уже подготовлен и в скором времени будет внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента.