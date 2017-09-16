Сообщения об ухудшении состояния Табакова прокомментировали в его театре

В «Табакерке» рассказали, в каком состоянии находится руководитель театра.

Ранее в субботу в СМИ появились сообщения о том, что Олегу Табакову стало плохо перед спектаклем. Согласно информации, которая оказалась в распоряжении журналистов, артисту был сделан укол обезболивающего.

Представители театра сообщили РИА Новости, что данные сведения соответствуют действительности. В «Табакерке» уточнили, что артист почувствовал сильную зубную боль. В связи с этим было принято решение вызвать скорую помощь и на некоторое время задержать начало спектакля. В настоящий момент Олег Табаков чувствует себя хорошо, добавили в театре.