Ангелину Вовк поздравляют с юбилеем

Ангелина Вовк – легендарная советская и российская телеведущая 16 сентября отмечает юбилей. Сложно поверить, но той самой тете Лине из "Спокойной ночи, малыши", самой яркой ведущей "Песни года" исполняется 75 лет.

Ангелина Вовк и сегодня очень востребована. Преподает сценическую речь, ежегодно проводит детский музыкальный фестиваль "Песенка года", автором которого является, занимается моржеванием, обожает дачу и горные лыжи.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил телеведущую, народную артистку России Ангелину Вовк с юбилеем. Об этом сообщается на сайте правительства. Медведев отметил талант, артистизм и обаятельную улыбку телеведущей. В поздравлении премьер подчеркнул, что именинница стала любимой киноактрисой и телеведущей для миллионов зрителей.

11 лет назад Вовк получила звание Народного артиста РФ.