В пятницу, 15 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о картине Алексея Учителя "Матильда".

Выяснилось, что глава государства Владимир Путин еще не смотрел фильм и не планирует встречаться с творческим коллективом картины. Песков подчеркнул, что сам также не видел "Матильду", но с нетерпением ждет премьеры, поскольку эта работа является весьма разрекламированной.

Как уточняет РИА "Новости", пресс-секретарь президента РФ пообещал посмотреть фильм сразу после того, как он выйдет на экраны.