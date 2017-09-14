В Екатеринбурге поставят спектакль про молодого Николая II

К 100-летию гибели царской семьи в Екатеринбурге создадут спектакль на основе реконструкции переписки цесаревича Николая и принцессы Алисы Гессен-Дармштадтской. В подготовке спектакля примут участие немецкие эксперты.



«Мне очень интересна эта тема — тема большой любви, связывающей наши страны. Величие этой любви с точки зрения законов искусства усиливается совместным уходом героев из жизни. Эту историю можно было бы приравнять к истории любви Ромео и Джульетты, с той большой разницей, что любовь героев Шекспира была только обещанием — они не прошли реальную совместную жизнь, являющуюся испытанием чувств на прочность. А любовь Ники и Аликс выдержала испытание временем и страданием, поскольку не меньшую роль, чем романтические чувства, в этом союзе играли терпение и верность», — отметила Наташа Краус, мастер искусства художественного движения из Германии.