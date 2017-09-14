Для поклонников популярного сериала "Игра престолов" появилась неоднозначная новость.

Создатели проекта заявили, что намерены снять сразу несколько вариантов финала восьмого, заключительного сезона. Данная мера будет принята для того, чтобы избежать утечки сюжета серии до официальной премьеры. Как сообщает издание The Morning Call, ссылаясь на слова программного директора телеканала HBO Кейси Бойлса, никому не удастся точно узнать, чем закончится "Игра престолов" до "дня Х".

Интересно, что даже актерам не будут рассказывать, какой именно вариант войдет в последний эпизод.