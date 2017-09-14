Появились новости о состоянии Михаила Задорнова

На днях в СМИ появились новости о состоянии артиста Михаила Задорнова.

У юмориста ранее обнаружили рак головного мозга, вследствие чего он перенес серьезную операцию в одной из клиник Германии. Недавно певец Иосиф Кобзон шокировал поклонников Задорнова, сообщив, что любимец публики умирает.

Близкая подруга артиста Регина Дубовицкая, которая ранее утверждала, что Михаил намерен через некоторое время вернуться к зрителям и написать несколько новых книг, теперь заявила, что Задорнов и члены его семьи просят никак не комментировать его болезнь, поэтому и она ничего не расскажет журналистам, передает издание "Собеседник".