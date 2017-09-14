Министр российской культуры Владимир Мединский признался, что ему стыдно за людей, которые устроили скандал вокруг фильма «Матильда». По словам министра, скандал этот никакого отношения к православию не имеет.

Сообщества людей, которые устраивают скандал вокруг фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» не имеют никакого отношения к православию, и даже к самой идее христианства, считает министр культуры Владимир Мединский. «Мне стыдно за этих людей!», - сказал министр.

Мединский назвал «Матильду» обычным фильмом, который никак не нуждается в запрете на показ, поскольку память о Николае II не оскорбляет, сообщает РИА Новости.