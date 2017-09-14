Путин поздравил Игоря Кириллова с юбилеем

Сегодня отмечает свой 85 день рождения известный телеведущий Игорь Кириллов. Президент России Владимир Путин поздравил известного телекомментатора с юбилеем, оценив его вклад в новостное телевещание.

Он мог бы вернуться на экраны, если бы скинул четверть века, но его помнят и так: телеведущий Игорь Кириллов отмечает 14 сентября свой 85-й день рождения, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин направил поздравление Игорю Кириллову. Глава государства отметил, что Кириллов стоял у истоков создания традиций отечественной дикторской школы и новостного телевещания. Путин отметил, что именно Кириллов задал «высочайшую планку мастерства диктора» и явился примером беззаветной преданности профессии.

Игорь Леонидович Кириллов вел программу "Время" с 1968 по 1989 год. Кириллов - Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР и обладатель премии ТЭФИ в номинации "за личный вклад в развитие отечественного телевидения".