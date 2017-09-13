Дирижера волгоградского симфонического оркестра выбрал губернатор

Волгоградские культурные чиновники готовы помпезно праздновать юбилей первого дирижера академического симфонического оркестра Эдуарда Серова, но не хотят видеть за дирижерским пультом его сына Юрия Серова.

Можно сказать, что оркестр Юрий Серов принял из рук умирающего отца, ушедшего из жизни в сентябре прошлого года, и весь прошлый сезон репетировал и давал концерты, практически безвозмездно выполняя работу художественного руководителя. Потому что сначала с ним был заключен контракт до 2019 года, но поменявшаяся в ноябре прошлого года руководитель областной филармонии перезаключать договор с ним не пожелала. Формальным поводом был озвучен факт, что он иногородний - местом проживания Юрия Серова является Санкт-Петербург. В начале этой недели стало известно, что новым главным дирижером волгоградского симфонического стал петербуржец, заслуженный артист России Андрей Аниханов.

- Сезон симфонической музыки планируем открыть 1 ноября, - объявил новый руководитель оркестра. - Сроки чуть сдвинулись из-за оргштатных мероприятий и из-за сложностей с оформлением некоторых юридических документов. Это важно, отныне в оркестре все будет по творческим и юридическим законам. Главное, чтобы мы с коллегами-музыкантами услышали друг друга, в профессиональном плане и в человеческом. Мы все в этой жизни ищем единомышленников. В лице губернатора Волгоградской области я такового нашел. Как хороший хозяин и профессиональный хозяйственник, он провел тщательный, продуманный, взвешенный анализ состояния культуры в области и, опираясь на мнение профессионалов в области культуры и искусства, делает верные, поступательные шаги в правильном направлении.