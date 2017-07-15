Названы 20 лучших рок-групп в истории
15 июля 2017, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]
Музыкальный сервис Spotify представил список из двадцати лучших рок-групп в мире, основанных на статистике использования своего проигрывателя в первой половине 2017 года.
Как сообщает NME, рейтинг возглавила британская рок-группа Coldplay, которая опередила Twenty One Pilots и The Beatles. Далее расположились Linkin Park, Red Hot Chili Peppers и Panic! A The Disco.
Рейтинг представлен к Международному дню рок-н-ролла и годовщине знаменитого концерта Live Aid, который прошел в 1985 году.
Полностью он выглядит так:
1. Coldplay
2. Twenty One Pilots
3. The Beatles
4. Linkin Park
5. Red Hot Chili Peppers
6. Panic! A The Disco
7. Metallica
8. Arctic Monkeys
9. Queen
10. Fall Out Boy
11. Green Day
12. AC/DC
13. Pink Floyd
14. Blink-182
15. Paramore
16. Guns N’ Roses
17. Nirvana
18. The Rolling Stones
19. The 1975
20. Kings of Leon