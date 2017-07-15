Праздники к 90-летию Ленобласти продолжатся в августе

Юбилей Ленинградской области отмечается 29 июля, в этот день праздничные мероприятия пройдут в разных населенных пунктах региона, однако события, посвященные годовщине, пройдут и позже.

5 августа в селе Копорье, расположенном в Ломоносовском районе Ленинградской области в восемнадцатый раз пройдет областной историко-фольклорный праздник «Копорская потеха». В этом году фестиваль посвящен двойному юбилею: 90-летие отмечает не только Ленобласть, но и Ломоносовский район. К этой дате подготовлена специальная праздничная программа «Два юбилея – на «Копорской потехе вдвойне веселее»», сообщили организаторы.

С 12 часов начнется выставка-ярмарка Копорский сувенир и пройдут потешные бои среди действующих частей Северо-Западного военного округа. В час дня гости фестиваля смогут посмотреть документальный фильм-хронику из истории Ломоносовского района и Ленобласти, а в 14.15, после торжественного открытия праздника, - документально-поэтическое театрализованное действо «Время с неповторимой судьбой».

В 16 часов начнется праздничный концерт, в котором выступят исполнители и ансамбли из Ломоносовского района, гости из Петербурга и других районов Ленобласти. Из Соснового Бора приедет клуб исторической реконструкции "Tallskög". В течение всего дня гости праздника смогут посетить с экскурсией Копорскую крепость, перекусить в уличных кафе и развлечься на аттракционах.

Напомним, что уже три месяца Ленинградская область побеждает по количеству событий в рейтинге Национального календаря событий – федерального проекта о лучших туристических событиях, созданного по инициативе Минкультуры и Федерального агентства по туризму. Этим летом жителей и гостей области ждут фестивали и праздники, ярмарки и реконструкции.

(По материалам сайтов neva.versia.ru ,78. fair.ru, 47 today.ru)