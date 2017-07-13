Мединский собирается «бросить все» и пойти на «Нуреева»

Министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что обязательно посетит постановку балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова, бросит все дела и пойдет на прогон.

Перенос в Большом театре премьеры балета Серебренникова наделал много шума. По некоторым данным, перенести спектакль распорядился министр культуры Владимир Мединский. Глава Минкульта эту информацию не подтвердил, отказался отвечать на вопрос, причастен ли он к переносу спектакля.

По словам Мединского, он видел фрагменты прогона балета «Нуреев» после того, как БАГТ решил перенести премьеру. Он пообещал журналистам посетить постановку в следующем году.

«Обязательно посмотрю. Я брошу все и пойду на прогон», — цитирует Мединского ТАСС.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин сказал, что премьера этого балета состоится в мае 2018 года.

"Аргументы недели" пишут, что "подобного не было в Большом десятки лет - возможно, с 30-х годов прошлого века".