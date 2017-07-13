Кобзон обратится к Москонцерту с просьбой организовать Миансаровой похороны

В четверг, 13 июля, стало известно, что Иосиф Кобзон обратится к Москонцерту с важной просьбой.

Артист заявил, что попросит генерального директора Москонцерта Александра Беленького организовать достойные похороны народной артистке России Тамаре Миансаровой. Как уточняет РИА "Новости", Кобзон "настоятельно потребует" устроить это мероприятие.

Согласно некоторой информации, певица, ушедшая из жизни накануне, будет похоронена на Троекуровском кладбище 17 июля. Прощание с Миансаровой, вероятно, состоится в морге Первой градской больницы.