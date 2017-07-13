Поэты со всей России поборются за издание своего сборника стихов в Екатеринбурге

Свердловская региональная молодежная общественная организация «МАЙ» объявила о старте сбора заявок на участие в Пятом литературном конкурсе «Горю Поэзии огнем». Молодые поэты со всей России снова получат возможность издать собственный сборник стихотворений – главный приз конкурса.

Литературный конкурс «Горю Поэзии огнем» позволяет выявить молодых талантливых авторов, помогает развить творческие способности и предоставляет площадку для их демонстрации. Участие в конкурсе могут принять начинающие поэты со всей страны. Оценивать их работы будет жюри, состоящее из профессиональных литераторов, критиков, журналистов, филологов и редакторов литературных объединений. В течение четырех лет проведения конкурса «Горю Поэзии огнем» в состав жюри входили признанные поэты и прозаики.

«Главная цель проведения конкурса – это создание площадки для самореализации начинающих поэтов. «Писать в стол» – это, конечно, неплохо. Но стихи должны находить своего читателя, – считает руководитель молодежной организации «МАЙ» Гузель Аиткулова. – Именно поэтому в итоговом сборнике будут опубликованы стихи каждого участника «Горю поэзии огнем». Ведь судить о том, чьи стихи достойны внимания, а чьи нет, могут только читатели и время».

Литературный конкурс проводится в трех возрастных категориях: младшая (от 6 до 12 лет), средняя (от 13 до 18 лет), старшая (от 18 до 35 лет). В каждой из категорий жюри выберет трех лауреатов, которые получат ценные призы, и победителя, стихотворения которого будут опубликованы в индивидуальном сборнике. Кроме того, лучшие работы каждого участника войдут в специальный сборник «Горю Поэзии огнём», экземпляр которого будет вручён абсолютно каждому молодому поэту.

Заявки на участие в литературном конкурсе принимаются до 10 октября 2017 года по электронному адресу gpo2017@may-ekb.ru. Но перед отправлением заявок участникам необходимо внимательно ознакомиться с Положением о конкурсе, формами заявки и подробной информацией о конкурсе на сайте www.may-ekb.ru в разделе «Проекты» и официальной странице молодёжной организации «МАЙ» в группе «Вконтакте» http://vk.com/mayekb.

Напомним, первый литературный конкурс «Горю Поэзии огнем» был проведен осенью 2013 года по инициативе Свердловской региональной молодежной общественной организации «МАЙ». Тогда его участниками стали 75 молодых поэтов из 16 населенных пунктов Свердловской области. А уже в 2017 году в конкурсе приняли участие молодые поэты из 37 регионов России – всего было получено около трехсот заявок от юных и молодых поэтов. За все время проведения литературного конкурса в нем приняли участие более 700 поэтов. Вероятно, в этом году «Горю Поэзии огнём» расширит свои границы.