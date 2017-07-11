В московском метро покажут "Игру престолов"
11 июля 2017, 14:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Премьерный показ нового сезона «Игры престолов» пройдет в метро Москвы в ночь на 18 июля. Пассажиры столичной подземки увидятся с любимыми героями саги и смогут сделать фото с копией железного трона.
Новый сезон культового сериала «Игра престолов» смогут увидеть пассажиры московской подземки. Необычная премьера состоится в ночь на 18 июля на одной из станций метро Москвы. Об этом сообщает пресс-служба метро.