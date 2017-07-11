Премьерный показ нового сезона «Игры престолов» пройдет в метро Москвы в ночь на 18 июля. Пассажиры столичной подземки увидятся с любимыми героями саги и смогут сделать фото с копией железного трона.

Новый сезон культового сериала «Игра престолов» смогут увидеть пассажиры московской подземки. Необычная премьера состоится в ночь на 18 июля на одной из станций метро Москвы. Об этом сообщает пресс-служба метро.

Премьера сериала в метрополитене состоится впервые в рамках проекта «Ночь в метро». Станцию подземки, где пройдет показ, в пресс-службе метро не называют, храня интригу.

Главная премьера седьмого сезона «Игры престолов» пройдет 16 июля текущего года.