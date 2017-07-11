В Александринке впервые пройдет фестиваль медиаискусства Media In

C 14 по 16 июля на Новой сцене Александринского театра (набережная Фонтанки, 49) в Петербурге впервые пройдет фестиваль медиаискусства Media In. В течение трех дней на площадках будут представлены основные актуальные направления и формы в медиаискусстве.

Посетители Новой сцены смогут увидеть интерактивные и световые инсталляции, аудиовизуальные объекты и работы в области видеоарта от ведущих мировых и российских медиахудожников. Центральной частью

фестиваля станет уникальное пространство с круговым экраном и специальной подборкой панорамных фильмов и видеоработ.

Тема первого фестиваля — «Круг» как олицетворение идеи цикличности процессов и как идеальная геометрическая форма в искусстве.

Фестиваль начнется ночной программой аудиовизуальных выступлений наиболее ярких медиа-артистов из Европы и России. Открытие подготовлено в сотрудничестве с m_division и фестивалем Gamma в рамках совместного проекта «Артификация».

В субботу 15 июля и воскресенье 16 июля в дневное время будет демонстрироваться панорамное кино и российские премьеры видеоработ ведущих медиахудожников. В вечернее время будут проходить презентации

специально созданных для Фестиваля медиапроектов. Фестиваль закроется вечером 16 июля интерактивным медиаперформансом, в реализацию которого будут вовлечены зрители.

Участники фестиваля: Роберт Липпок (Robert Lippok, Германия), TUNDRA (Санкт-Петербург), Александра Дементьева (Россия/Бельгия), Antarctic Takt (Dasha Rush и Станислав Глазов, Германия), Таня Ахметгалиева (Санкт-Петербург), Тарас Машталир (Санкт-Петербург), Recent Arts AV live (Tobias Freund, Valentina Barthelon, Германия), Александр Вещев (Санкт-Петербург), Tonoptik (Санкт-Петербург) и другие.

(По материалам с сайтов alexandrinsky.ru, vk.com, kydago.com, fiesta.city)