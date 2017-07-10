Юрий Стоянов анонсировал возвращение на телевидение с новой передачей

Народный артист России и известный телеведущий Юрий Стоянов, который сегодня отмечает свой 60-летний юбилей, анонсировал возвращение на телевидение с новой программой. Она будет идти на телеканале «Россия».

Зрители долгое время спрашивали Стоянова, будет ли он продолжать вести популярную народную программу «Городок» после смерти своего партнера и друга Ильи Олейникова. Стоянов ответил утвердительно на первую часть вопроса, но подчеркнул, что такая же передача, как «Городок», невозможна без Олейникова, который был его бессменным партнером на протяжение 19 лет. По словам Стоянова, сейчас много замечательных артистов, но нет того, кто мог бы стать постоянным напарником по передаче, отмечает ТАСС.

Что будет из себя представлять новая его программа и когда она выйдет в эфир, Стоянов не уточнил.



