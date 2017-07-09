8 июля в Петербурге стартовал проект «Скрипка на Невском». Слушателям представилась возможность оценить все богатство звучания этого инструмента, объединяющего различные музыкальные стили: от народных и классических до джазовых и ультра-современных.

Первый концерт в рамках проекта прошел в субботу, 8 июля, на площади Искусств. Любителей скрипки ждала программа «До и после Моцарта. Барокко» — сообщили в комитете по культуре.

«Скрипка на Невском» радует горожан уже три года, за это время в Северной столице прошли десятки концертов. «Скрипка обладает совершенными техническими характеристиками, позволяющим полнозвучно, близко к человеческому голосу передавать мельчайшие нюансы, тонкости, создавая при этом объем, будь то сольное сочинение или партия в группе других инструментов больших симфонических оркестров» — рассказали организаторы.

Всего петербуржцев ожидают пять открытых концертов, каждый из которых будет посвящен определенному музыкальному стилю. Они состоятся 9, 15, 22 и 23 июля на площади Искусств с 12:00 до 20:00.

(По материалам Санкт -Петербург.Безформата, Администрация Санкт-Петербурга)