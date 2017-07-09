Соболезнования в связи с кончиной Ильи Глазунова выразил Владимир Путин
9 июля 2017, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье соболезнования в связи с кончиной знаменитого художника Ильи Глазунова выразил президент России Владимир Путин.
Данную информацию предоставил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, который отметил, что российский лидер направил соболезнования родным Ильи Глазунова. Как уточняет РИА "Новости", Владимира Путина связывали с художником длительные дружеские отношения.
Песков подчеркнул, что политик всегда считал Илью Глазунова одним из наиболее выдающихся живописцев современности.