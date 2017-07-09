Собянин высказался о смерти художника Ильи Глазунова

В воскресенье, 9 июля, мэр Москвы Сергей Собянин высказался о смерти легендарного российского художника Ильи Глазунова.

Градоначальник выразил глубочайшие соболезнования родственникам живописца, отметив, что память о Илье Глазунове будет вечно жить в его художественных работах, составляющих огромное наследие. Сергей Собянин написал пост о смерти деятеля искусства на своей страничке в социальной сети Twitter.

Напомним, народный художник СССР, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Илья Глазунов ушел из жизни в возрасте 87 лет в ночь на воскресенье.