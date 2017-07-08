Опубликованы названия первых трех эпизодов и краткие версии синопсиса седьмого сезона популярного телевизионного сериала "Игра престолов", которые начнут демонстрировать с 16 июля.

Как сообщает NME, первый эпизод (61-й в общем списке сериала) получил название Dragonstone ("Камень дракона"). В этой серии Джон (Кит Харингтон) организует защиту Севера, а Дейнерис (Эмилия Кларк) возвращается домой.

Второй эпизод будет называться Stormborn (один из вариантов перевода - "Штормовой"). Дейнерис (Эмилия Кларк) в этой серии ожидает неожиданная встреча. Джон (Кит Харингтон) сталкивается с восстанием, а Тирион (Питер Дингладж) планирует завоевание Вестероса.

Третий эпизод назвали "Правосудие королевы" (The Queen’s Justice). Дейнерис (Эмилия Кларк) присутствует на суде. Серсея (Лена Хэди) возвращает подарок. Хайме (Николай Костер-Валдау) учится на своих ошибках.