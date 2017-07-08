Прощание с писателем Даниилом Граниным началось в Санкт-Петербурге

В субботу, 8 июля, в Санкт-Петербурге прощаются с писателем, почетным гражданином города Даниилом Граниным.

Церемонию прощания с литератором сегодня проводит народный артист России Николай Буров, который в самом начале панихиды объявил минуту молчания. Траурное мероприятие проходит в Таврическом дворце. Гроб Даниила Гранина, затянутый черным бархатом, стоит в центре Екатерининского зала, в нем находятся венки с алыми и белыми розами, передает ТАСС. Петербуржцы, желающие проститься с писателем, собираются у здания.

Напомним, Даниил Гранин ушел из жизни 4 июля в возрасте 98 лет.