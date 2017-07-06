Путин не посетит похороны писателя Даниила Гранина в Петербурге
6 июля 2017, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]
//Культура 13+
6 июля 2017, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]
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//Общество
Названы имена генералов МВД, ФСИН и МЧС, снятых 6 июля Путиным
Минэкономразвития назвало погоду основной причиной роста безработицы
//Общество
Поклонская призвала не присылать ей безобразные амплуа актера "Матильды"
//Общество
//Культура
Фестиваль «Бродский Drive» будет радовать любителей джаза Петербурга целый месяц
//Общество
Как будут выглядеть "собянинки", власти Москвы показали на макетах
//Общество
//Общество
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Мигранты заставляли похищенного бомжа заниматься попрошайничеством
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