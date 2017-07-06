Путин не посетит похороны писателя Даниила Гранина в Петербурге

Сегодня стало известно, что российский лидер Владимир Путин не приедет в Санкт-Петербург на похороны писателя Даниила Гранина.

Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который отметил, что в день похорон Гранина - 8 июля - у Владимира Путина будет крайне напряженная рабочая программа в Гамбурге. Данную информацию предоставляет РИА "Новости".

Напомним, что писатель Даниил Гранин умер на 99-м году жизни в Санкт-Петербурге. Он будет похоронен на Комаровском кладбище.