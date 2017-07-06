В Красноярске открылся фестиваль «Жить в России, жить по-русски!»

25 июня 2017 года на набережной р. Енисей выше Коммунального моста в г. Красноярске развернулся фестиваль «Жить в России, Жить по-русски!». Хотя в СМИ и не было информации о празднике, в городе знали о нем и многие горожане специально пришли поучаствовать в мастер-классах, которые проводятся в рамках фестиваля. Мастер-классы были действительно и поучительные, и веселые, и интересные.

Фестиваль проводится во второй раз, он состоялся благодаря поддержки администрации города в лице руководителя главного управления культуры администрации г. Красноярска, Наталья Валерьевна Малащук. Организаторы фестиваля благодарны компаниям которые смогли помочь фестивалю: туристическая компания «Russia for you», Ё-кафе «Русский размер», Интерсетевой холдинг «Glorion», ООО «Эковит», ООО «Сибирские меха», ООО «Форвард»

Ё-кафе «Русский размер» на практике показывала и угощала красноярцев и гостей города замечательными овсяными оладьями. А какой у Ё-кафе был аниматор, ни один ребенок мимо неё пройти не мог, то притопы, то прихлопы, то присядка, а потом вкусные оладушки.









Работает аниматор Ё-кафе









Ё-кафе угощает гостей фестиваля

«Эковит» угостил вкуснейшим напитком «Сбитень кедровый» причем угощал гостей фестиваля не кто иной, как русский мужичок сбитненосец из древней старины, который разносил сбитень по всей территории праздника. А натуральные масла, пихтовые, кедровые, сосновые, о которых рассказывала сама глава «Эковита», это ли не русское чудо которое возрождается на сибирской земле.









Мужичек-сбитненосец - «Люди добрые угощайтесь сбитнем сибирским, экологически чистым!»









Валентина Трифонова директор ООО «Эковит» рассказывает как её копания делает масла.

Мастерицы из трактира «Сибирский двор» учили хозяюшек мастерству изготовления украшений из теста, какие розочки получались, они даже сырые были такие аппетитные м-м-м.









Мастера из трактира «Сибирский двор» учат как делать розочки.

Был на празднике и такой замечательный мастер-класс как приготовление чаёв из таёжных алтайских трав, его проводил интерсетевой холдинг «Glorion». Мастера приехали из Новосибирска, Томска именно для того чтобы напомнить русским людям о исконно русских чаях. Каждый желающий мог сделать свой собственный состав чая, заварить его и тут-же опробовать.









Именно здесь угощали таежным алтайским чаем

Ирина Кунтышева показала технику подбора цвета для росписи в стиле хохломы, как оказалось, это не все могут. Вот что сама Ирина сказала об этой технике «…кстати, все распечатки, могут быть отличными шаблонами для изготовления красивых расписных бытовых предметов. Для этого нужно перенести с помощью копирки понравившийся узор. На предмет для декора и потом нанести цвет акриловой краской, но с начало несколько раз потренироваться в росписи на бумаге, особенно тонкости прорисовки контурных линий. Конечно когда, роспись превращается в ремесло, то шаблоны уже не нужны, несколько участников могли бы делать роспись на разделочных досках, сделав это семейным хобби…» а почему бы и нет.









Пощадки «Раскрась под хохлому» и «Куклы верчёнки»

На площадке в глубине поляны обосновались представители Центральной клубной системы, русские народные, застольные песни непрерывно звучали на этой площадке, гости праздника с удовольствием подпевали мастерам, ведь именно для этого и была организована эта площадка.









Звучат русские народные песни

А вот здесь в тенечке пристроились русские мастеровые, какие замечательные изделия из бересты представлены на этой площадке. Тут вам и туески, в которых и хлеб не черствеет и молоко не киснет, а какие ободки из резной бересты, любая девушка с таким ободком да с бусами из дерева становится ещё краше, а парни за ней гурьбой ходить начинают. В общем, много всего умели и умеют делать русские мастера из бересты, но не только умеют, но и передают свое мастерство любому желающему.









Воттакие изделия были представлены на площадке «Изделия из бересты»

Рядом с мастерами изделий из бересты стоит палатка с куклами марионетками, помните

«…Кукол дергают за нитки:

На лице у них улыбки,

И играет клоун на трубе.

И в процессе представленья

Создается впечатленье,

Что куклы пляшут сами по себе…»

Вот это на этой площадке, мало того что с каждой куклой можно поиграть, вас еще и самих научат делать таких кукол.









Кукольных дел мастерица.

Вы помните, что в Красноярске 25 июня 2017 года стояла неимоверная жара для Сибири +35Со, а на этой площадке «Сибирские меха», да, да дорогой читатель именно меха, ибо гласит русская мудрость «Готовь шубу летом! А сарафан зимой» не так? Тебе конечно виднее, но от этого мудрость, сказанная тут, не теряет своей актуальности.









Красивые девушки в красивых мехах.

Для самых маленьких и тех, кто не хочет расставаться с детством, площадка Городской библиотеки им. Островского показывала детские кукольный театр, где куклами управляли сами дети, это было так здорово. Возле этого уличного театра никогда велосипедисты не могли спокойно проехать, потому что множество горожан с детьми и без, останавливались, чтобы посмотреть спектакль.

Сцена «Летние вечера на Енисее» в этот день блистала такими именами как городской духовой оркестр, Андрей Домахин, ансамбль танца «Енисейские зори. Перед сценой свою программу вели замечательная творческая мастерская «Потешники», хороводы, «ручеёк» и другие народные забавы были в репертуаре. Участники фестиваля с удовольствием подключались и участвовали в этих игрищах. Магазин русской спортивной одежды «Форвард» самым сильным выдавал сразу скидки и призы.









«Потешники» ведут хоровод









На сцене легендарный ансамбль танца «Енисейские зори»









Магазин «Форвард»