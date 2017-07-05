Дмитрий Медведев высказался об ушедшем из жизни писателе Данииле Гранине

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в среду, 5 июля, высказался об ушедшем из жизни писателе Данииле Гранине.

Политик выразил свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной литератора и заметил, что Даниил Гранин смог раскрыть смысл столь важных понятий, как гуманизм и совесть. На своей страничке в социальной сети Facebook Дмитрий Медведев заметил, что писатель говорил о таких вещах, которые "тяжело вспоминать, но невозможно не помнить".

Более того, российский премьер-министр убежден, что Гранин, скончавшийся на 99-м году жизни, оставил обществу свой "секрет милосердия".