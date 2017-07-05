Театр балета Бориса Эйфмана завершает сезон на сцене Александринского театра

На сцене Александринского театра состоится заключительная серия спектаклей Академического театра балета Бориса Эйфмана в нынешнем сезоне.

Как сообщили в Комитете по культуре, выступления станут частью празднования 40-летия коллектива Эйфмана, которое отмечается в 2017 году.

В афише летнего блока выступлений – балеты «Евгений Онегин» (5 июля), «Анна Каренина» (6 июля), «По ту сторону греха» (8 июля), «Роден, ее вечный идол» (9 июля), «Up & Down» (11 июля).

Спектакли театра в Санкт-Петербурге будут отмечены тремя бенефисами. Так, показ «Русского Гамлета» состоялсся в честь 15-летия работы в труппе Бориса Эйфмана ее ведущей солистки, лауреата международных конкуров, премий «Золотая Маска» и «Золотой Софит», премии Правительства РФ Марии Абашовой (в постановке о царевиче Павле бенефициантка исполняла роль Императрицы). Представление балета «Евгений Онегин» станет бенефисом ведущего солиста коллектива, заслуженного артиста России, лауреата премий «Золотая Маска» и «Золотой Софит», премий Президента РФ и Правительства РФ Олега Габышева, который исполнит в спектакле по роману в стихах А. С. Пушкина заглавную партию. Показ постановки «По ту сторону греха» запланирован как вечер в честь кордебалета театра.

Июльская серия спектаклей будет заключительной встречей труппы Эйфмана с петербургскими ценителями танца в сезоне 2016-2017 гг.

(по материалам с сайтов alexanderinsky.ru, Petersburg.centre)