Режиссер Бортко: экранизация произведений Гранина была для меня честью

Знаменитый российский режиссер, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко признался, что экранизация произведений ушедшего из жизни писателя Даниила Гранина была для него честью.

Бортко подчеркнул, что скорбит в связи со смертью литератора, поскольку был с ним лично знаком и считал его очень интересным человеком, передает сегодня ТАСС.

Отметим, что в 2011 году режиссер создал мини-сериал "Петр Первый. Завещание" по мотивам романа Даниила Гранина "Вечера с Петром Великим".

Напомним, что накануне стало известно о смерти писателя в Санкт-Петербурге. Ему было 98 лет.