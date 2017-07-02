Фильм российского режиссёра Андрея Звягинцева "Нелюбовь" получил главный приз международного кинофестиваля в немецком Мюнхене (Filmfest München). Картина "Нелюбовь" ранее уже получила приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.

Кинофестиваль в Мюнхене является одним из крупнейших мероприятий в сфере искусства в Германии и ежегодно проводится с 1983 года.

Вместе с "Нелюбовью" в основной конкурсной программе CineMasters были представлены картины "Хэппи-энд" Михаэля Ханеке, "Молодой Годар" Мишеля Хазанавичуса, "Роковое искушение" Софии Копполы и другие.

Продюсер фильма Александр Роднянский считает, что успех картины на международных кинофестивалях, по мнению продюсера, "способствует долгой жизни фильма и его прокатной судьбе", - передает РИА Новости.

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в конце мая в основной конкурсной программе на кинофестивалк в Каннах.

В картине показаны отношения супругов, переживающих развод. И особенно страдает их сын-подросток.