В Петербурге в галереи «Росфото» покажут лучшие фотографии за 150 лет

«Росфото» в этом году празднует пятнадцатилетие. В Санкт-Петербурге по этому поводу будет устроена выставка, на которой представят лучшие фотографии, созданные в период с 1850-х по 2000-е и когда-либо выставлявшиеся в галерее.

17 июня состоялось открытие большой выставки, которая станет определенным подведением итогов пятнадцатилетней работы самой популярной фотогалереи Петербурга.

Кураторами были отобраны более сотни фотографий, охватывающие самые разные исторические события в жизни всего мира, представляющие фотопроекты известнейших фотографов, таких как С.Левицкий, К.Булла, братья Алинари и многие другие.

На выставочной площадке проводятся различные образовательные программы, организовано сотрудничество с крупнейшими международными музейными организациями и знаменитыми галереями. РОСФОТО ведет активную пропагандистскую деятельность — проводит выставки работ талантливых мастеров фотографии, как в помещениях своих выставочных залов в центре Санкт-Петербурга, так и в других регионах России и за ее пределами. Ежегодно число выставок составляет около 50. Работы известных фотографов и подающих надежды молодых мастеров экспонируются в стенах музейного центра. В стенах музея устраиваются просмотры экспериментальных и анимационных фильмов, а также картин, снятых по технологии видео-арт.

Экспозиция постоянно пополняется. Сейчас в РОСФОТО насчитывается около 23 тысяч единиц хранения, по которым можно проследить эволюцию мировой и российской фотографии, технологий и художественных стилей. Особенно важно то, что в РОСФОТО можно найти издания, посвященные фотографии и визуальной культуре, в том числе альбомы и каталоги всемирно известных издательств. Музей располагает уникальной коллекцией дагерротипов, амбротипов и ферротипов — всего более 500 единиц хранения.

Вся история фотографии с 1850-х по 2000-е, представленная работами российских и зарубежных фотографов, сможет стать своеобразным экскурсом, благодаря которому можно отследить тенденции развития этой профессии, популярность тем, жанров и увидеть важнейшие этапы развития общества с необычных ракурсов.

Завершится работа выставки 3 сентября 2017 года.

(По материалам piter.my, Kuda go.com, безфомата.ru)