В Петербурге открылась выставка, посвященная 200-летию Айвазовского

В Петербурге открылась выставка графических работ посвященная 200-летию Айвазовского,

В Русском музее хранятся 54 картины Ивана Айвазовского — «отца» русской марины.

Помимо них на юбилейной выставке демонстрируются полотна из коллекций Центрального военно-морского музея, музея-заповедника «Петергоф», Морского кадетского корпуса, музея-заповедника «Царское село». В их числе — как знаковые произведения живописца, так и менее известные широкой публике работы. Дополняют экспозицию документы, дипломы, письма, навигационные приборы, модели судов, флаги и многое другое.

«Морская симфония Ивана Айвазовского» позволит ценителям работ известного мариниста оценить весь размах его таланта.

Даже меняя художественные техники, Иван Константинович Айвазовский оставался верен своей любимой теме — водной стихии.

Художник не любил работать на натуре. После тщательного изучения объекта он отправлялся в мастерскую и уже там брался за кисть. Айвазовский утверждал, что не нужно иметь большой талант для того, чтобы сидеть с этюдником и копировать реальность. Истинную ценность картина имеет тогда, когда автор раскрывает в ней своё отношение к увиденному. В каждой работе живописца заложены взволнованность, восхищение совершенством природы.

На работах и набросках, которые предстанут перед посетителями экспозиции, бушует море, волны разбиваются о прибрежные скалы, тонут корабли.

Выставка разместится в Центральном военно-морском музее, многие работы никогда не показывались в Петербурге и не знакомы широкой публике. Предполагается, что выставка продлиться до 10 сентября

(По материалам Sobaka.ru,Fiesta.city, Kudaю.Go.com)