В Карловых Варах открылся Международный кинофестиваль

Кинофестиваль в Карловых Варах – один из старейших в Европе, он ровесник Каннскому фестивалю: оба впервые открылись в 1946 году. Это уже 52-й по счету Международный кинофестиваль в Чешской Республике.

Кинофестиваль открылся 30 июня в отеле Thermal, сообщает ТАСС,

Фестивальная программа рассчитана на показ 170 картин как игрового кино, так и документального. НА кинопоказ в Карловыз Варах традиционно съезжаются толпы фанатов и в оргкомитете кинофестиваля сообщили, что ожидают не менее 100 тысяч зрителей.

Представят на фестивале и российские киноленты, первые кинопоказы пройдут 1 июля. Главный претендент на фестивальную награду – фильм режиссера Бориса Хлебникова "Аритмия". Зрители увидят российские картины "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" (режиссер Александр Хант) и "Реквием для миссис Джей" совместного производства России, Болгарии, Македонии, Сербии и Франции.