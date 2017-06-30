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«Прекрасная М» возвращается в «Ленинград Центр»

30 июня 2017, 10:14 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

«Прекрасная М» возвращается в «Ленинград Центр». 30 июня начнутся последние в этом году показы нашумевшего шоу.

«Прекрасная М» – это шоу, для которого было сшито 400 костюмов, изготовлены сотни авторских декораций и собрана уникальная труппа, в которую вошли самые популярные участники телевизионных танцевальных и музыкальных проектов.

Постановка обладателя «Тэфи» режиссера Феликса Михайлова строится на сочетании традиционных театральных приемов и новейших технологий.
Мультимедийные возможности зала переносят зрителя то в дореволюционный Петербург, то в блистательный Нью-Йорк, то в туманный Лондон, то в сверкающий огнями Париж. Над французским блоком спектакля работал Пьер Анри Матисс, внук художника Анри Матисса. Художник с мировым именем создал две работы, которые были «оживлены» с помощью 3d технологий и превращены в мультимедийные декорации. Картины, которые легли в основу декораций, представлены на выставке галерее «Ленинград Центра».

Главную роль в шоу «Прекрасная М» исполняет известная балерина Вера Арбузова, которая сменила направление своей карьеры – в шоу академическая балерина и заслуженная артистка России поет, танцует
contemporary dance и даже летает. В составе участников шоу также: Ксана Сергиенко – полуфиналистка проекта «Голос» и участница шоу «Точь-в-точь»; Стас Литвинов и Кейко Ли – участники шоу «Танцы на ТНТ».
В летнем блоке показов шоу «Прекрасная М» также примут участие: Кира Нуар – победитель и финалист чемпионатов мира по pole dance Exotic Generation 2016, победитель IPC 2015 Гонг-Конг, Pole Stars 2014 Kuala Lumpur) и Евгений Грешилов – трёхкратный чемпион мира и России по pole
dance, преподаватель шестовой акробатики и танцевальных направлений (Jazz, Contemporary, Hip-Hop, House).

Представления будут проходить 30 июня, 1, 7, 22, 28, 29 июля, 4, 5 августа, 20:00.

(По материалам prekrasnayam.ru, leningradcenter.ru. KudaGo.com)

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