В Петербурге сто художников-любителей изобразят знаменитых российских рок-звезд

Художественный флешмоб «Знай музыку в лицо» пройдет в последний день июня в Соляном переулке. Сто художников-любителей попробуют изобразить Бориса Гребенщикова, Сергея Шнурова или Билли Новика.

Для того, чтобы почувствовать себя художником 30 июня, с 18:00 до 20:30 не требуется ничего, кроме желания — стать одним из сотни участников может любой, кто зарегистрируется на мастер-класс от Завода художественных красок «Невская палитра» и художественной студии «ART& METIER».

Флешмоб пройдет под руководством профессионального художника, так что при возникновении трудностей, можно будет обратиться к нему. А вот кто станет главным портретируемым — пока не известно. Организаторы хотят сохранить интригу до самого начала действа.

Работы будут выполнены в стиле поп-арт, о котором расскажут на самой встрече тем, кто еще не знаком с этим направлением. Участником художественной акции может стать любой горожанин старше 16 лет.

На самом ярком фестивале лета участники познакомятся с одним из самых эпатажных и легендарных стилей — поп-арт; узнают ключевые принципы работы с живописью акрилом; научатся поэтапно вести работу над картиной; получат опыт работы с особенностями цвета и тона; узнают “секреты мастерства” — приемы, делающие работу эффектной; напишут свой авторский портрет в стиле поп-арт одного из самых знаменитых музыкантов Санкт-Петербурга. И все это бесплатно.

(По материалам Fiesta.city, newsdale.ru)