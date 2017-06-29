Режиссер Андрей Кончаловский получил кинопремию мира

На знаменитом кинофестивале в Мюнхене российский режиссер Андрей Кончаловский получил премию мира "Мост". Премией отмечен фильм Кончаловского "Рай", о которой «Аргументы недели» ранее сообщали.

На 35-м по счету Мюнхенском кинофестивале фильм «Рай» Андрея Кончаловского отмечен престижнейшей премией мира, сообщает ТАСС.

Премия мира учреждена в 2002 году Мемориальным фондом Бернхарда Викки - австрийского режиссера и актера, который снискал мировую славу фильмом "Мост". Картина рассказывала о кровопролитной и бессмысленной обороне моста во времена Второй Мировой войны. Действие картины Кончаловского также происходит во времена Второй Мировой войны, но фильм рассказывает о борьбе французского сопротивления.

Главную роль в фильме сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая, которая получила премию «Мост» за лучшую женскую роль в иностранном фильме.